Sabato 2 Giugno 2018, 22:14 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 22:14

«Il M5S non vuole un Sud che sia con il cappello in mano per il reddito di cittadinanza, il M5S ha chiesto ben altro, ha chiesto equità, il Sud in questo periodo è stato saccheggiato. Faremo rialzare il Sud per rendere tutta l'Italia uguale, non ci saranno scontri con il Nord». Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Prima di lei sul palco è il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a intervenire. «È giunto il momento di portare l'Italia alla sostenibilità e di puntare davvero sull'economia circolare», spiega Costa promettendo battaglia alle ecomafie. «Il mio primo pensiero è alla Terra dei Fuochi e alle terre dei fuochi d'Italia», spiega Costa che, da capo della Forestale in Campania, ha portato avanti una lotta contro le ecomafie.