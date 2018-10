Serraj sente Conte: «Voglio partecipare alla Conferenza sulla Libia»

Il premier libico Fayez Al Sarraj ha dichiarato di voler partecipare alla Conferenza di Palermo sulla Libia: è quanto emerge da una nota pubblicata dall'ufficio stampa del governo libico che riferisce di una telefonata, martedì fra lo stesso Sarraj e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Conte - si legge nella nota - ha invitato il presidente del Consiglio presidenziale a partecipare alla conferenza e ha espresso il pieno sostegno del proprio Paese agli sforzi del presidente del Consiglio per realizzare la sicurezza e la stabilità nel suo Paese».

«Il presidente del Consiglio» libico, é scritto nella nota pubblicata su Facebook, «ha valutato positivamente gli sforzi profusi dal governo italiano per sostenere il processo democratico in Libia e ha ribadito che parteciperà alla conferenza nella speranza di ottenere risultati positivi che contribuiscano a risolvere la crisi politica libica». Il colloquio telefonico «sul tema della conferenza di Palermo sulla crisi libica» si é svolto «martedì sera», precisa il comunicato dell'Ufficio stampa del Consiglio presidenziale libico di cui Sarraj è capo, sottolineando inoltre che si è parlato anche delle «relazioni bilaterali e dei mezzi per sviluppare la cooperazione fra i due paesi amici».

