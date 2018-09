Libia, il ministro Moavero Milanesi da Haftar: è la fine del gelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Settembre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 11:25

Il capo della diplomazia italiana, Enzo Moavero Milanesi, entra in campo e recupera i rapporti con Khalifa Haftar, il comandante dell'esercito libico che governa nell'est del paese. In un incontro a sorpresa, annunciato in mattinata con un tweet dalla Farnesina, il ministro sembra aver riportato su un piano di collaborazione e cordialità i rapporti un po' usurati con l'uomo forte della Cirenaica.