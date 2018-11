Libia, stretta di mano a Palermo tra Sarraj e Haftar. Conte: «Un successo per l'Italia»

Stretta di mano tra il generale libico Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj, alla presenza del premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro a Palermo a margine della conferenza sulla Libia. I due leader rivali si sarebbero anche scambiati un bacio. «L'Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia», ha scritto Conte in un tweet. Haftar se ne è poi andato da Palermo lasciando alla Conferenza una delegazione. Il generale non ha posato per la "foto di famiglia" dei leader internazionali riuniti a nel capoluogo siciliano.

L’Italia riunisce i protagonisti del mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia #ForLibyaWithLibya pic.twitter.com/UiKTqGzp0R — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 13 novembre 2018

All'incontro hanno partecipato anche il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente dell'Egitto Al Sisi, il presidente della Tunisia Essebsi, il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il ministro degli Esteri francese Le Drian, il premier algerino Ouyahia e l'inviato Onu per la Libia Salamè.



«Siamo sempre in stato di guerra e il paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere», ha detto Haftar parlando al microfono di una televisione libica a Palermo. «Abbiamo frontiere con la Tunisia, Algeria, Niger, Ciad, Sudan ed Egitto e la migrazione illegale viene da tutte le parti», ha aggiunto a «Libya Hadath» sottolineando che il fenomeno favorisce l'ingresso di miliziani e terroristi islamici. «I leader di questi stati sicuramente hanno un punto di vista su questo tema e devono aiutarci almeno controllando le loro frontiere in maniera di non permettere l'immigrazione clandestina che ci crea il problema delle milizie, al-Qaida, Daesh (Isis, ndr), movimento islamico e integralisti che entrano attraverso le nostre frontiere», ha aggiunto Haftar nella breve intervista in video ripresa ieri sera e rilanciata stamattina sulla pagina Facebook del giornale libico Enwan.

Arrivato a Palermo, dove come sapete oggi e domani si terrà la Conferenza #ForLibyaWithLibya. Presenti i principali protagonisti dello scenario libico, diversi capi di Stato e di Governo, ministri degli Esteri e gli organismi internazionali. A breve la cerimonia di apertura pic.twitter.com/dDcNaoeAJS — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 12 novembre 2018



Pur sottolineando di non partecipare alla plenaria della conferenza per la Libia di Palermo, ma solo a incontri ristretti, il generale Khalifa Haftar ha voluto precisare che una sua delegazione partecipa in maniera «efficace» a tutti lavori. «Io non ho alcuna relazione con la conferenza», ha premesso il generale parlando ieri sera alla tv libica Libya AlHadath e in linea con quanto annunciato via Twitter oggi dal suo portavoce. «È stata inviata una delegazione che partecipa alla conferenza da quattro giorni - ha però aggiunto Haftar - credo che questa partecipazione sia efficace. La delegazione partecipa a tutte le discussioni».



C'è una «buona possibilità» sul fatto che la Conferenza Nazionale della Libia, primo passo stabilito dalla road map Onu per le elezioni, si possa svolgere in gennaio, riferiscono fonti diplomatiche al termine dell'incontro tra il premier Conte, Sarraj e Haftar e i capi di Stato e di governo di diversi Paesi interessati al dossier libico.



«Va sottolineata l'importanza di una riunione di questo tipo perché è stato complicato organizzarla e averla organizzata è stato un grandissimo successo per l'Italia», riferiscono fonti del governo. «Noi dobbiamo tifare Italia, capisco odiare questo governo, tutti i giorni prendiamo fango in quantità. È stato scritto di tutto che la conferenza è stata un fallimento, che mancavano i protagonisti. Cose insensate. I protagonisti c'erano tutti. Scrivere che non c'erano è un'offesa allo straordinario lavoro diplomatico che è stato fatto».

Martedì 13 Novembre 2018, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 12:47

