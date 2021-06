Licenziamenti, raggiunto accordo tra parti sociali: sì all'uso della Cig prima di risoluzione rapporti

Raggiunto l'accordo. Al tavolo a Palazzo Chigi, riunito da oltre cinque ore tra governo e sindacati sul tema del blocco dei licenziamenti, è stato raggiunto un accordo tra le parti sociali, condiviso da Confindustria, per l'utilizzo della cig in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Intesa, dunque, sul lavoro tra governo e parti sociali all'esito della riunione che si è svolta oggi a Palazzo Chigi: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro del Lavoro Andrea Orlando hanno firmato l'avviso comune sottoscritto insieme da Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi.

Licenziamenti, il testo

«Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal governo sul superamento del blocco dei licenziamenti si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro», è il testo firmato dai sindacati, al termine del confronto a Palazzo Chigi, e condiviso da Confindustria. «Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua».

L'accordo sul tema del blocco dei licenziamenti «è un segnale importante», dicono Cgil, Cisl e Uil dopo la riunione a Palazzo Chigi. «Stasera è un primo importante passo», spiega il segretario della Cisl Luigi Sbarra. «Viene data risposta alle tante persone che avevano preoccupazioni», sottolinea il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. «È un risultato che risponde alla mobilitazione che c'è stata sabato, l'unità sindacale lo ha prodotto. In questa dichiarazione è previsto l'impegno per avviare il confronto per la riforma degli ammortizzatori e delle politiche attive», aggiunge il leader della Cgil Maurizio Landini.

«Siamo arrivati ad avviso comune per utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili prima di arrivare a qualsiasi licenziamento». È quanto hanno affermato i sindacati nelle dichiarazioni fuori da Palazzo Chigi dopo la riunione fiume con Draghi e i ministri del Lavoro e dell'Economia

Blocco licenziamenti, lungo confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati