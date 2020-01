Salvini attacca la Raggi: «Bus a fuoco, auto ferme: salviamo i romani». E lei: «Vai a lavorare»

LEGGI ANCHE

Un'attacco che non è sfuggito alla sindaca,, che replica su Twitter: «matteosalvini mi hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci... Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho messo su strada 400 nuovi bus e in questi mesi ne arrivano altri 328 per le periferie. E tu? Le solite chiacchiere vuote... #GiuLeManiDaRoma #SalviniChiacchierone».