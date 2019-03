Spunta la lobby di ultradestra al forum della famiglia di Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 07:30

I promotori hanno presentato il World congress of families come una sorta di happening per mamme, papà e bambini. Ma a raccontare il clima di alta tensione che incombe sull'evento di Verona c'è la rinuncia del presidente dell'Istat in quota leghista Giancarlo Blangiardo, che dopo le polemiche ha deciso di rinunciare all'evento «a fronte del clamore che sta suscitando una sua eventuale presenza».Sono molte le ombre che gravano sul forum veneto al via da venerdì e patrocinato dal ministro Fontana. Ma quella più inquietante e ancora inedita la proietta Agenda Europa, una rete europea composta da più di cento tra leader politici e funzionari governativi di estrema destra (di cui come vedremo alcuni saranno relatori all'evento), che da qualche anno prova a dare attuazione a un manifesto in 28 punti che ha l'obiettivo di spazzare via dal Vecchio continente i diritti conquistati dalle donne e dalle comunità Lgbt. Il Manifesto dell'organizzazione rimasta clandestina fino al 2017, composto di 138 pagine, assomiglia a un moderno manuale per il Tribunale della santa inquisizione. Ma guai a vederla come una congiura senza costrutto. Tra le battaglie ingaggiate da Agenda Europa c'è il referendum vinto per vietare il matrimonio gay in Croazia (idem in Slovacchia ma con risultato negativo), la legge per limitare il diritto all'aborto in Spagna nel 2014 (fallita) e quella per vietarlo del tutto (previsto anche il carcere) in Polonia nel 2016. Sono molti i fronti aperti in questi anni dal fronte oltranzista. Guerre sante del tutto compatibili con i 28 obiettivi individuati dal Manifesto. Che contempla tra l'altro l'abrogazione di unioni civili, divorzio e adozioni gay. Ma anche lo stop alla vendita di contraccettivi, alle visite diagnostiche pre-natali e alle forniture di materiale per aborti e fecondazioni in vitro. In cantiere anche leggi «contro la sodomia», a favore della criminalizzazione dell'aborto, contro il divorzio e contro la propaganda omosessuale. Nonché il divieto di usare staminali o di ricorrere al trapianto di organi e all'eutanasia.