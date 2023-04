Reddito di cittadinanza, Lollobrigida: «Svilente non è il lavoro nei campi ma stare sul divano e gravare sulle spalle altrui»

«Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza». Parole del ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida intervenuto all'inaugurazione di Vinitaly sul tema flussi, per le quote di stagionali richiesti per le campagne di raccolta.

Lollobrigida e il Reddito

Dai territori e dalle imprese presenti al 55esimo Vinitaly a Veronafiere è forte la richiesta di manodopera dopo il click day andato esaurito in poco tempo. E la frase del ministro arriva mentre conferma che «c'è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è l'immigrazione clandestina. Vogliamo contrastare l'immigrazione illegale, fare formazione nei Paesi di provenienza dei migranti, e organizzare una reale integrazione. Sui flussi è evidente che c'è la volontà di organizzarli seriamente, quello che non è stato fatto in questi anni.

LA SITUAZIONE DELL'AGROALIMENTARE

Per quanto riguarda l'agroalimentare e la distribuzione della ricchezza nel comparto primario «non tira una brutta aria nella Ue. A livello europeo - ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, a margine della esposizione dei quadri di Bacco di Caravaggio e Reni a Vinitaly - ho avuto il piacere di ricevere la visita nei giorni scorsi del mio omologo francese e due settimane fa di quello spagnolo che sono venuti da me per ragionare su come far sistema tra le Nazioni principali dell'Europa che conoscono la qualità». Qualità alimentare che è «un elemento essenziale e tradizionale delle Nazioni del Mediterraneo. Faremo - ha annunciato il ministro Lollobrigida - questo lavoro insieme col metodo che va usato: dentro i confini ci si divide, fuori ogni governo rappresenta tutti gli italiani, gli spagnoli e i francesi. Per tanto tempo noi italiani abbiamo fatto meno del necessario mentre gli altri che hanno lavorato bene sono cresciuti». Inoltre, ha annunciato il ministro Lollobrigida all'inaugurazione del 55/mo Salone internazionale del vino, «qui a Vinitaly vengono anche capi di stato per capire come lavorare al meglio per l'internazionalizzazione del settore. Verrà Edi Rama, primo ministro dell'Albania, per aprire la strada dei Balcani».