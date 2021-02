Lombardia, gli ex consiglieri e i bonus a vita: uffici, mensa e un palco alla Scala. Ora una legge per cancellarli

Locali riservati a Palazzo Pirelli con relativo personale a disposizione, la possibilità di prenotare gratuitamente sale dove tenere convegni e incontri, un badge che permette di andare e venire a piacimento dalla sede della Regione con interessanti benefit a prezzi agevolati come bar, mensa e (fino a poco tempo fa) parcheggio. E per gli amanti della lirica c'è anche il privilegio di usufruire del palco riservato ai politici regionali al Teatro alla Scala. Per accedere a tutto questo basta essere un ex consigliere lombardo, pagare una quota di 100 euro all'anno e iscriversi all'Associazione Consiglieri regionali della Lombardia. Membri a vita e privilegi altrettanto duraturi, ma che presto potrebbero essere cancellati.



ISCRIZIONE AUTOMATICA

In commissione Affari istituzionali è arrivata la proposta di legge firmata dall'opposizione ma, da quanto trapela, apprezzata anche dalla maggioranza che si è affrettata a calendarizzarla. Perché la storia dell'Associazione crea un po' di imbarazzo e mette a disagio tutti i consiglieri che, per scelta personale, non intendono far parte di club di qualsiasi tipo. E invece, per effetto di un cambio di statuto dell'Associazione, si ritrovano automaticamente iscritti nel momento in cui vengono eletti. La proposta di legge è firmata dal consigliere M5s Luigi Piccirillo, secondo il quale l'Associazione non ha i requisiti giuridici sufficienti per essere riconosciuta e «ingloba illegittimamente anche i consiglieri in carica che a essa non hanno aderito, violando così il principio costituzionale». In più riconosce agli ex consiglieri «alcuni poteri istituzionali come l'accesso alle sedi, l'uso di spazi istituzionali e catering, la fruizione delle biblioteche, l'accesso alle mense. Mantenere benefici senza essere eletti è un privilegio indecoroso». Affittare una sala nel palazzo regionale costa, a qualunque organizzazione voglia realizzare un evento, svariate migliaia di euro. Per gli ex consiglieri iscritti è gratis. Eppure l'Associazione è nata il 28 gennaio 1983 con tutt'altro spirito, quello di mantenere viva la passione politica di chi non siede più al Pirellone, una sorta di club amatoriale. Tutto cambia nel 2001: arriva un nuovo statuto, cade la parolina ex, diventa Associazione Consiglieri regionali della Lombardia e fissa la sede presso il consiglio regionale. Ma stando alla proposta di legge, si tratta di un guscio vuoto: non è iscritta al registro delle organizzazioni, non dispone di patrimonio mobile o immobile necessario al riconoscimento, è stata costituita su una mera scrittura privata e non ha il sigillo giuridico previsto dal Codice civile. Da qui la richiesta dell'abrogazione della legge 14/1990 con cui è stata costituita, con l'obiettivo che cessi di godere di simili privilegi. Vero che in molte Regioni, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, sono stati costituiti gruppi simili sul modello dell'Associazione degli ex Parlamentari, ma qui è stata abolita la definizione ex.



PRIVILEGI

La legge 1990, «configurandosi come un involucro che non sortisce alcuno degli effetti propri di una legge di riconoscimento - è scritto nella proposta - non può prevedere, in capo all'Associazione, l'assegnazione di una sede regionale. Probabilmente, ben consapevole di dover porre rimedio all'uso illegittimo di spazi e di locali, perpetrato nel tempo, l'Associazione ha anche modificato denominazione e statuto». Inglobando anche «tutti i consiglieri regionali della Lombardia in carica» in qualità di soci onorari. Nel frattempo, dagli anni 90, «il sentiment dei cittadini nei confronti della politica è molto cambiato, il concetto di casta e privilegio non è più tollerato». Mentre il numero di ex consiglieri è progressivamente aumentato e il tesoretto di quote associative «può garantire la continuità delle attività». Insomma, può andare avanti contando sulle proprie forze, senza bisogno di locali arredati, personale dedicato e mensa a prezzo speciale.

