Lotteria reddito di cittadinanza: card a secco e «ricariche» a rilento

Giovedì 30 Maggio 2019, 07:00

Gli accrediti sulla card gialla sono in netto ritardo rispetto alle previsioni e per i beneficiari del reddito di cittadinanza le prospettive sono cambiate. Per i percettori del sussidio - circa 800mila in tutta Italia - la soddisfazione successiva all'arrivo del primo mandato di pagamento ad aprile, disposto dall'Inps, si è tramutata ora in una delusione inattesa per non aver ancora ottenuto la ricarica del mese di maggio. Oppure per averla ricevuta in ritardo. Mentre per i percettori di importi tra i 40 e i 50 euro mensili - circa il 7% del totale - la delusione si è tramutata in rabbia per non aver avuto ancora spiegazioni dall'istituto.