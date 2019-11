Luca Sacchi, la mamma del killer: «Sono distrutta, ora Valerio deve pagare»

Giovanna Proietti, madre di Valerio Del Grosso, accusato di aver ucciso il giovane Luca Sacchi davanti a un pub a Roma, ha rilasciato un'intervistata al Giornale Radio 1, parlando della terribile esperienza che sta passando la sua famiglia. «Sono distrutta dal dolore sapendo che una mamma e un papà, un'intera famiglia, sta piangendo la morte di un figlio. Ancora non posso credere che Valerio abbia potuto fare un gesto simile. E come me tutti quelli che lo hanno visto crescere nel quartiere. È giusto che adesso paghi e si assuma le sue responsabilità e so che lo farà».

È stata proprio lei a presentarsi in commissariato per informare su quanto aveva fatto il figlio. «Non ho pensato mai nemmeno un minuto - ha spiegato - che si potesse fare una cosa diversa da quella che ho fatto. La nostra è una famiglia perbene, di lavoratori e per questo non potevamo aggiungere al dolore di questa tragedia la vergogna di sentirci in qualche modo complici. Quel giorno ho anche pensato che forse era l'unica maniera per dare a Valerio una speranza di riscatto».

Giovanna Proietti ha sostenuto che Valerio non è quello che si legge sui giornali. «Anche lui aveva deciso di consegnarsi alla giustizia, lo so per certo», secondo la donna che ha aggiunto: «so che non voleva uccidere, ma di questo non voglio dire, ci penseranno gli avvocati. Oggi c'è solo la vergogna e il dolore per una tragedia che non avrei mai potuto immaginare e per la quale a nome della mia famiglia posso solo chiedere scusa».