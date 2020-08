Luca Zaia: «Con le mascherine vicini al lavoro, perché non sui treni?»

Mascherine e distanziamento sui treni, grande polemica in Italia con Frecciarossa che ha annunciato per il prossimo weekend già il sold out sui gtreni da Milano verso il Centro-Sud. Oggi nel dibattito si inserisce anche Luca Zaia, ospite dell'assemblea di Confcooperative a Padova: «Con il governo è stato firmato un accordo con le parti sociali contenuto nel Dpcm del 13 aprile, in cui si dice che chi sta nel comparto produttivo a distanza inferiore di un metro indossa la mascherina, chi sta a distanza maggiore di un metro non usa la mascherina; non si capisce perché gli stessi lavoratori che stanno vicini con la mascherina al lavoro non possono stare vicini con la mascherina anche sui mezzi di trasporto».

Coronavirus a Fregene, chiuso stabilimento balneare Levante: nel mirino un party



Zaia: parte fondi europei a cooperative

Da parte delle cooperative sociali «il contributo è stato essenziale durante il lockdown soprattutto nel comparto della sanità». Lo ha affermato stamani a Padova il presidente del veneto, Luca Zaia, intervenendo all'assemblea regionale di Confcooperative Veneto. Zaia ha quindi annunciato che «se e quando arriveranno i fondi europei una parte di queste risorse varranno destinate dalla Regione Veneto alle cooperative». Ha poi ricordato i passaggi complicati degli ultimi anni, dalle alluvioni, alla tempesta Vaia, la tromba d'aria sulla Riviera del Brenta e infine la Pandemia: «Ce la siamo cavata bene - ha detto - ognuno di noi nella squadra ha fatto al meglio il proprio lavoro».

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA