​Zaia: «Se le scuole riaprono il 14 settembre, allora andiamo al voto il 6. La normalità? Penso da questa estate»

«Vediamo la bottiglia mezza piena: il 14 settembre per l'apertura delle scuole potrebbe essere una bella idea. Ma il governo si prenda l'impegno impegno a fare le elezioni il 6». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Non mi risulta - ha aggiunto - che sulla data vi sia l'accordo dei governatori. Se le elezioni si fanno dopo una settimana questa non è programmazione ma confusione». Sul futuro, «sono convinto che la normalità tornerà in estate. Non ho una data - ha precisato - ma se continua così e i dati epidemiologici proseguono, lo stesso governo nel momento in cui fa scadere il Dpcm il 15 luglio, indica che a quella data vuol fare un tagliando. E molte attività sono già state liberate da incombenze. Diciamo che il 15 luglio - ha concluso - è la deadline per far sbloccare tutto».

Zaia: «Vo' fu zona rossa con la firma del ministro Speranza»

Sul Covid-19 Zaia ha detto che «questo virus è veramente strano nei suoi comportamenti. È incomprensibile e per questo è d'obbligo rispettare le regole minimali, come l'uso della mascherina secondo le regole. Se il virus circola adesso così poco - ha proseguito Zaia - vuol dire che qualcosa è accaduto. Dopo Vò ci sono stati alcuni focolai, a Dolo e a Venezia, su alcuni pensionati anziani e adulti, pensavamo che diventasse una “bomba” esplosiva, in un posto dove l'assembramento è quotidiano, e invece non è accaduto nulla. Da altre parti invece l'innesco ha dato vita a un'esplosione, come a Treviso o altri focolai nel Padovano», ha concluso.



