​Coronavirus in Veneto, 5 positivi e 3 morti in 24 ore. Zaia: «Qui terapie intensive Covid free»

Migliorano le condizioni del Veneto quanto a coronavirus. In Veneto si contano soltanto 5 nuovi casi di Coronavirus, secondo le rilevazioni regionali aggiornate alle ore 8.00 di stamani, che portano il totale dei casi a 19.199, con 922 attuali positivi e 873 soggetti posti in isolamento domiciliare. Si registrano 3 nuovi decessi, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.964; i guariti sono 16.313. Negli ospedali sono ricoverati in area non critica 299 pazienti, dei quali 52 (-11) sono positivi; nelle terapie intensive si trovano 14 pazienti, dei quali nessuno è positivo.

I pazienti malati di Covid nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto scendono ancora, toccando quota 14, «e nessuno di questi è attualmente positivo, per cui possiamo dire che le terapie intensive in Veneto restano 'Covid free'». È il commento del presidente regionale, Luca Zaia, illustrando il bollettino delle ultime 24 ore nel consueto punto stampa quotidiano dalla sede della Protezione civile di Marghera.

«Posso annunciare che, prima Regione in Italia, abbiamo chiuso anticipatamente la gara per i vaccini, aggiudicando 1.360.000 dosi, ampliabili fino a 1.567.000, per un controvalore iva compresa di 8.304.037 euro». Lo ha reso noto il presidente del Veneto, Luca Zaia. «Ricordo che il vaccino, in Veneto, è raccomandato, ma non obbligatorio. Ma, pur con accesso volontario, con questa aggiudicazione possiamo attuare il programma di vaccinazione. E la campagna vaccinale potrà partire fin da fine agosto, inizio settembre».

