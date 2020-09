Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto, su proposta del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha nominato Lucia Abbinante alla Direzione dell'Agenzia Nazionale per i Giovani a decorrere da oggi 1 settembre 2020. Succede a Domenico De Maio, chiamato alla Fondazione Milano Cortina 2026 in qualità di Responsabile delle Partnership Strategiche. Stamattina, in video conferenza, si è tenuta la riunione per il passaggio di consegne alla quale, oltre a tutto il personale dell'Agenzia e al Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili Flavio Siniscalchi, ha partecipato il Ministro Spadafora.

Lucia Abbinante, 32enne barese, madre del piccolo Flavio, è la prima donna nominata alla Direzione dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. «Ho avuto modo di apprezzare - ha commentato il ministro per le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora - le doti professionali della dottoressa Abbinante sin da quando ero Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ha iniziato da giovanissima ad occuparsi di partecipazione giovanile e reti sociali, dando vita ad alcune delle più interessanti esperienze nate dal basso degli ultimi anni. Sono convinto che, in continuità con l'ottimo lavoro svolto dal Direttore uscente, De Maio, metterà al servizio dell'Agenzia il suo slancio e la sua visione strategica. A Domenico De Maio va il mio ringraziamento profondo per le tante iniziative lanciate e per i risultati raggiunti, a Lucia Abbinante i migliori auguri di buon lavoro per i giovani del nostro Paese».

«Sono onorata del conferimento dell'incarico di Direttrice Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, che negli anni si è distinta come presidio di Politiche pubbliche e modelli per l'attivazione e la sensibilizzazione dei giovani. Sono profondamente grata al Ministro Spadafora, con cui abbiamo condiviso importanti sfide in questi anni, e che non ha mai smesso di credere ed investire nelle giovani energie del nostro Paese. In continuità col il mandato di Domenico De Maio, che ringrazio per il suo operato appassionato e per quanto nel tempo abbiamo condiviso dal punto di vista umano e professionale». Lo afferma, in una nota, la neo presidente dell'Agenzia Lucia Abbinante. «L'obiettivo è continuare a connettere - aggiunge - sempre più giovani alle opportunità e ai programmi promossi da Ang attraverso il coinvolgimento attivo dei territori e degli stakeholder determinanti in questi processi. In un momento storico di transizione e di rigenerazione dei modelli di socialità, economia, cultura è determinante la valorizzazione dell'impegno e del lavoro degli youth worker, il mantenimento di forti sinergie tra i network giovanili attivi nel contesto dei programmi europei e domestici di Ang e il costante investimento nell'empowerment delle competenze trasversali dei giovani come leva per determinare un reale cambiamento sociale che parta dall'essere cittadini attivi e consapevoli».