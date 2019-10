Di Maio: «Mancano presupposti per alleanza con Pd. Conte? Non mi sento insidiato da lui»

Luigi Di Maio parla a proposito dell'alleanza con il Pd e dei delicati equilibri di governo all'indomani della bruciante scontitta elettorale in Umbria. «Non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale con il Pd», dice chiudendo di fatto la porta a Zingaretti. «Non mi sento insidiato» da Giuseppe Conte «ma credo che questo governo sia una squadra che deve portare avanti insieme il programma di governo. Se facciamo squadra i cittadini potranno comprendere quello che stiamo facendo, altrimenti è difficile anche far comprendere quello che facciamo di buono».

Luigi Di Maio da Maurizio Costanzo, le smorfie di Platinette diventano virali su Twitter

Fondi per il terremoto. «Ci sono di nuovo 8 milioni di euro all'anno per 3 anni a Radio Radicale. Ma diamoli ai terremotati...». Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio, sottolineando che della questione si parlerà al vertice di oggi.

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA