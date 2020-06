Luigi Di Maio, minacce di morte sui social: «Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani»

Minacce di morte contro Luigi Di Maio compaiono su alcuni profili social in queste ore. In uno di questi, in particolare, si legge «Ti vogliamo morto» con il tag luigidimaio. E poi si insiste: «Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani», «Dovete morire» e altro.



Bipartisan il coro di solidarietà della politica: «Piena solidarietà a Luigi per le minacce ricevute», dice Alessandroall'Adnkronos. E la ministra pentastellata della pubblica amministrazione,, twitta: «Gli attacchi via social di queste ore a Di Maio sono vergognosi e inaccettabili. Il Paese ha bisogno più che mai di unità, collaborazione e senso di comunità: una necessità cui il ministro degli Esteri sta rispondendo al meglio in ogni suo giorno di lavoro». «Le minacce rivolte a Di Maio sui social sono gravi e inaccettabili. A lui esprimo tutta la mia vicinanza e il mio sostegno. Non ci facciamo intimidire da nessuno», rilancia sempre su su Twitter il ministro del Lavoro. E ancora: «Tutta la mia solidarietà a Di Maio per le minacce di morte ricevute sui social. Lo straordinario lavoro portato avanti da ministro degli Esteri è la risposta più forte a certi gesti vili, da condannare senza se e senza ma», scrive in un tweet il ministro della Giustizia. Come la ministra per le Pari opportunità e la famiglia: «La mia solidarietà al ministro Di Maio per le vili minacce di morte ricevute, il linguaggio d'odio offende tutti noi e l'essenza stessa del nostro essere Paese. È tempo di costruire e di curare la nostra democrazia anche con le parole». E il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: «Solidarietà al ministro Di Maio per le inaccettabili minacce ricevute. Dentro e fuori i social, combattiamo qualsiasi forma di violenza, insieme».

Dai banchi dell'opposizione si leva forte la voce di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, che invita «a visitare Napoli chiunque sui social o altrove si permetta di offendere la città. Avrà tanto da imparare e da amare». E il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, avverte: «Da Di Maio politicamente mi divide tutto, ma la contrapposizione politica e il confronto delle idee non devono mai sfociare nell'intolleranza, in nessuna delle sue forme. A lui va la totale solidarietà da parte mia e di Fdi per le minacce ricevute da alcuni haters sui social». Chiosa Nicola Molteni, segretario regionale della Lega in Campania: «Gravi le minacce al ministro degli Esteri. Esprimo a mio nome e di tutto il coordinamento regionale della Lega, la solidarietà all'uomo, al politico e a tutti i cittadini napoletani. Lo Stato intervenga a tutela del diretto interessato. Condanniamo fermamente ogni forma di intimidazione».

