Caso Di Maio, spunta la foto nella piscina abusiva: «Fuorilegge 4 fabbricati su cinque»

Lunedì 3 Dicembre 2018, 07:00

Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia municipale di Mariglianella dopo il sopralluogo effettuato lo scorso 29 novembre nella proprietà della famiglia del vicepremier, Luigi Di Maio. Dei cinque immobili ritrovati, soltanto uno, una masseria diroccata, risulterebbe in regola. Tutti gli altri, anche quelli che il leader M5s utilizzava per invitare gli amici in estate a far festa, sarebbero irregolari. È nella masseria di famiglia che Di Maio avrebbe invitato amici e sostenitori per festeggiare la sua prima elezione in Parlamento nel 2013. Su quel terreno, in estate, veniva montata anche una piscina in pvc.