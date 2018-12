Papà Di Maio, il vicepremier invia Fraccaro e il Pd insorge: «Evita il confronto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Dicembre 2018, 10:30

«Siamo molto insoddisfatti per la risposta e sconcertati perché Di Maio non ha nemmeno il coraggio di prendersi le proprie responsabilità davanti al Parlamento». Attraverso la capogruppo alla Camera, Alessia Morani, il Pd esprime la sua delusione per il question time che aveva chiesto sulle vicende che hanno investito il padre di Luigi Di Maio. Erano state sollecitate risposte al vice premier, ma in aula si è presentato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.«La vicenda Ardima non può essere strumentalizzata per sterili polemiche politiche» ha detto Fraccaro. Che ha poi aggiunto: «Il governo del cambiamento e del ministro Di Maio non potranno essere messi in discussione da una vicenda privata, lontana nel tempo ed estranea all'attività di ministro di Luigi Di Maio». La disponibilità a mostrare documenti, la causa di lavoro persa dall'operaio Domenico Sposito sono stati poi ricordati dal ministro Fraccaro.E, qualche ora dopo, nella trasmissione «Stasera Italia» su Rete 4, Luigi Di Maio, aggiunge: «Mio padre, se ha sbagliato, dovrà pagare fino all'ultimo centesimo. Sono contento che si sia scusato». E ancora, in polemica con il Pd: «Mi sarebbe piaciuto vedere i padri di certi ministri scusarsi per aver mandato sul lastrico centinaia di migliaia di risparmiatori».