M5S affonda l'ammiraglio Veri: è alleato del Pd nel suo comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Gennaio 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine i risultati delle parlamentarie non sono stati pubblicati. Non era util e necessario farlo. Nel nuovo statuto d'altronde è scomparsa la frase magica delle origini: «Il M5S non è un partito e non intende diventarlo». Ieri mattina al tempo di Adriano a Roma c'era il nuovo volto trasformato del M5S. Platea centrale: posti riservati al politburo M5S, i parlamentari uscenti, da Carlo Sibilia ad Angelo Tofalo, da Manlio Di Stefano a Barbara Lezzi. Guardano curiosi e un po' preoccupati la luce dei riflettori accesa sui famigerati candidati all'uninominale. Un gruppone molto eterogeneo con dentro personaggi agli antipodi.Il Movimento ha pescato in lungo e in largo nella società civile e propone sfide simboliche: contro l'attuale premier Paolo Gentiloni a Roma schiererà un artigiano vittima del crac Etruria, Angelo Cirulli. Contro Emma Bonino ci sarà il docente di diritto processuale civile Claudio Consolo che in passato ha votato anche il Pd e i Radicali di Emma Bonino. È iper garantista e sogna la commissione Giustizia, come Renato Scalia, che corre a Empoli contro Luca Lotti. È un ex poliziotto di Centocelle, candidato nel 2014 con Dario Nardella a Firenze, operativo nella Digos e nella Dia ed è «fieramente giustizialista». La lunga mattinata non è priva di colpi di scena: il primo candidato all'uninominale presentato, l'ammiraglio Rinaldo Veri, si è ritirato dopo neanche un'ora. Motivo? Fa il consigliere comunale a Ortona con una lista in supporto al Pd.