M5S, l'ultima grana è il candidato Antonio Tasso: vendeva cd contraffatti, condannato

Sabato 24 Febbraio 2018

Ma come sono stati scelti, imbarcati i candidati dentro il Movimento 5 stelle? Se lo chiedono soprattutto quegli attivisti storici che si sono visti esclusi per cedere il posto a candidati impresentabili come Salvatore Caiata o Antonio Tasso. É lui l'ultimo pezzo della collezione. È candidato nel collegio di Cerignola-Manfredonia e, come riporta Il Foglio, nel 2007 è stato condannato in primo grado (e quindi incompatibile con le regole del M5S) per violazione della legge sul diritto d’autore. Cosa avrà mai fatto? Vendeva cd contraffatti e modifiche per la playstation.Il suo rivale, Michele Bordo del Pd, ha svelato il passato di Tasso. In un video su facebook Bordo dice: «Voi del Movimento 5 stelle avete costruito la vostra fortuna al grido di onestà onestà onestà, ebbene noi siamo candodati e abbiamo il dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini. Io sono orgoglioso della mia storia ma non potevo non ricordare che tu accanto alla tua attività principale hai svolto anche attività vietata dalla legge, in nero, senza pagare un euro di tasse. Vuoi negare che sei stato denunciato per violazione della proprietà intellettuale? Racconta la verità - dice Bordo - e raccontala anche a Luigi Di Maio».Tasso su Facebook dice che ha il casellario immacolato, che si trattò solo di una denuncia e che vuole tornare a vedere le stelle: «Amici cittadini, per potermi candidare nel Movimento 5 Stelle, oltre al curriculum, ho inviato il casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato ex art. 335(per verificare l'esistenza di denunce o indagini). Tutti questi certificati sono risultati puliti. A riveder le stelle».Tra i commenti lasciati a Tasso ci sono diversi attivisti che fanno il tifo per lui, non chiedono e non sembrano avere dubbi. Un militante invece chiede: «Cerchiamo di fare chiarezza è vero o no che è stato condannato in primo grado e poi ha beneficiato della prescrizione è vero o no!? Non si può scrivere la verità perché evidentemente è la sua verità dia una risposta seria è vero o no che copiava cd o giochi? Sono vere o no le accuse che le rivolgono? Guardate che questa prassi della prescrizione è stata più volte contestata ad altri partiti vs concorrenti quindi?».