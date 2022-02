M5S, Beppe Grillo non placa la lite tra Conte e Di Maio: sfida sul terzo mandato

Ormai mancava solo lui. Nella disputa che sta spingendo il M5S sul baratro di una scissione, a suon di dichiarazioni tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio e di dubbi su posizioni identitarie come il vincolo del secondo mandato, ieri è alla fine intervenuto Beppe Grillo. Tirato per la giacca da molti eletti 5S, alla fine il fondatore è sceso in campo a modo suo: con un post sul blog titolato “Cupio dissolvi”, a metà tra il visionario e lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati