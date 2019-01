Camera, M5S bacchetta i suoi deputati: niente corse, dall'aula si esce composti

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 16:39

I vertici grillini bacchettano i deputati indisciplinati che dopo l'ultimo voto in aula, presi dalla fretta, si sono precipitati fuori dall'emiciclo. «Dall'aula si esce in maniera ordinata», questo il rimprovero impartito via sms ai deputati del Movimento 5 Stelle dal servizio aula di Montecitorio.«Colleghi - si legge nel messaggio che nelle ultime ore rimbalza nelle chat grilline - vi ricordiamo che si tratta dell'aula della Camera dei deputati. Si esce in maniera ordinata dall'aula. Quello che è successo dopo l'ultimo voto con l'uscita disordinata e frettolosa (a momenti colleghi rovinavano giù per le scale) costituisce una mancanza di rispetto».