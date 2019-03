M5s: aspiranti marziani, fisici, scrittori, economisti e produttori cinematografici fra i candidati per le Europee

Dall'uomo che sognava di colonizzare Marte al produttore cinematografico, fino al fondatore di Wall Street Italia: il Movimento 5 Stelle, per le Europee, schiera una serie di persone che ritiene «competenti», sulla scia di quanto già messo in campo per le Politiche dell'anno scorso.



Alla carica dei laureati, che compongono il 70% dei candidati alle Europarlamentari, si aggiungono, in massa, gli eurodeputati uscenti, oltre ad una pletora di collaboratori di esponenti M5S, attivisti storici, candidati sconfitti alle elezioni locali un pò in tutta Italia. È il «sistema dei meriti», introdotto per la selezione dei candidati, tuttavia, a segnare le candidature, sulle quali il primo step sarà su base Regionale.



E allora ecco che, in Campania, a guidare la lista c'è Giacinto De Taranto, 33enne ingegnere aerospaziale che ha un buon curriculum internazionale ma che è diventato noto cinque anni fa per essere fra gli undici italiani selezionati (con un criterio invero a maglie assai larghe) per la molto immaginifica missione privata Mars One, ideata per «colonizzare» il Pianeta Rosso dal 2023, ma in realtà per adesso ancora nei sogni del ricercatore olandese Bas Lansdorp. Ritardi che consentono a De Taranto di candidarsi, anche perché la missione marziana è prevista di sola andata.



Sempre legata allo spazio, ma in maniera certo più concreta e con un curriculum di spessore, è Valeria Pettorino. Astrofisica, anche lei campana, ha preso parte ai progetti «Planck and Euclid» della Nasa.



È fisico al Cern di Ginevra, invece, Daniele De Pedis, balzato alle cronache tuttavia per un thriller sull'11 settembre dove mescolava fantasia a teorie politiche: «Il Mondo sotto chiave».



Il cinema, anche alle Europarlamentarie, avrà un ruolo. È un produttore cinematografico, infatti, il beneventano Christian Filipella, detentore di diversi premi tra Roma e Los Angeles. Ha lavorato (da scenografo e costumista) diverse volte per il cinema anche l'architetto romano Luciano Calosso che, nel 1981 vinse un David di Donatello per Fontamara.



Di economia si è invece sempre occupato Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, fondatore del sito di Wall Street Italia e tra i testimoni dell'attacco al World Trade Center. A questo elenco si aggiunge una carica di nomi meno conosciuti, almeno fuori dal M5S: ex collaboratori (come la siciliana Clementina Iuppa), parenti (come Samuel Sorial, fratello dell'ex parlamentare Giorgio), o nomi comunque legati al Movimento, come quello di Roberto Giacomelli, mental coach e membro dell'associazione Gianroberto Casaleggio.

Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA