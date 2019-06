Di Maio e Di Battista, derby sul web: fiducia a Luigi, ma a tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby tra Di Maio e Di Battista è ufficialmente aperto. Ma come si schierano i militanti del Movimento sui social?Nel post apparso il 23 giugno sul Blog delle Stelle, scritto di pugno dal capo politico intitolato «Responsabilità e rispetto», e scritto anche per mettere in guardia il suo sfidante movimentista, ci sono centinaia di commenti. Che restituiscono un quadro piuttosto nitido. Al netto delle prese di posizione utili a evincere un preciso schieramento degli elettori tra i due leader in lotta, sessanta iscritti su cento si schierano con Luigi Di Maio, mentre Alessandro Di Battista si ferma per ora al quaranta per cento di share. La base del Movimento appare dunque spaccata tra i due contendenti. In percentuali che ricalcano appieno le divisioni emerse sul caso Diciotti.