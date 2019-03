M5S, Di Maio ora ha l'ansia del pallottoliere: «Recuperiamo i ribelli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Marzo 2019, 12:00

A fine serata, per la prima volta, non escono i soliti «richiami» dei vertici M5S a essere presenti in Aula durante le votazioni. Figurarsi, le minacce di provvedimenti disciplinari. Anzi, in un certo senso, era stato proprio Luigi Di Maio di prima mattina a dare alla fronda anti-Salvini il tana libera tutti sulla legittima difesa, «una legge della Lega - dice a Rtl - che non ci entusiasma». E con queste parole il leader incarna l'insofferenza dell'ala più ortodossa - che ruota intorno a Roberto Fico ma che va anche oltre il presidente della Camera - in queste ore. Non c'è solo il provvedimento del ministro dell'Interno a creare tensioni nei gruppi pentastellati, ma anche l'avvicinarsi di un'altra data importante: la votazione in Senato sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Il protagonista è sempre lui: il titolare del Viminale. In mezzo, la tensione per la partita della Tav, considerata anche dai più filo-governativi come il passaggio cruciale dell'esecutivo giallo-verde.La richiesta che arriva dai gruppi di Camera e Senato al Capo politico è sempre la stessa: «Dobbiamo recuperare i nostri temi, la nostra identità, la nostra verginità». E i più critici si sentono rispondere parole così da Di Maio: «Abbiate pazienza, partirà il reddito di cittadinanza».