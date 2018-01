«Io mi candiderò nei collegi plurinominali e all'uninominale, nel mio territorio, perché questa è la nostra regola. Mi candiderò nella mia regione, a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Non ci saranno scorciatoie, né pluricandidature, né paracadute come tutti gli altri stanno facendo. Siamo gli unici che selezioneranno in maniera democratica i listini bloccati, non come gli altri che fanno decidere alle segreterie». Lo ha detto il candidato premier di M5s, Luigi Di Maio, a 'Un giorno da Pecorà su Rai Radio 1 dove ha ribadito che le primarie avverranno a giorni e subito dopo si conosceranno i candidati per i collegi uninominali e la squadra di governo che «sarà pronta a febbraio». «Nei prossimi giorni metteremo fuori i nomi per l'uninominale e saranno nomi interessanti. Quanto al governo io mi impegno a presentare la squadra prima del 4 marzo, ma non dico altro. Gli altri partiti non la faranno prima» ha affermato Di Maio che quanto alla rappresentanza di genere nell'eventuale esecutivo 5 Stelle ha detto «spero che possa essere rappresentata dal maggior numero di donne possibile»

Lunedì 15 Gennaio 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA