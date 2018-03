M5S e Lega divisi su leadership: ecco il piano B di Mattarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Marzo 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 12:07

Sul Quirinale non si limitano a lanciare appelli alla responsabilità, come ha fatto mercoledì Sergio Mattarella, al senso di responsabilità. Con il nuovo Parlamento nato orfano di una maggioranza e davanti a un quadro politico per ora completamente incartato, nei piani alti dell’ex palazzo dei papi cominciano a interrogarsi sulla possibile exit strategy. Con cautela e senza fretta. «Tutto è prematuro, il capo dello Stato è ancora in una fase di osservazione», dicono sul Colle dove sperano che le tossine dello scontro elettorale evaporino in tempi brevi e prevalga «l’interesse generale sugli interessi dei singoli partiti».Se ciò non accadesse, se il muro contro muro dovesse protrarsi, se lo spread dovesse tornare sull’otto volante e soprattutto se Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vorranno andare sparati alle elezioni dopo aver fallito il tentativo (parallelo) di formare un «governo politico», la formula che verrà esplorata da Mattarella non sarà inedita. È il «governo istituzionale» o il «governo di tutti o di nessuno», come fu quello di Lamberto Dini nel 1994. Oppure, il «governo del Presidente», ma questa denominazione al capo dello Stato non piace perché denoterebbe un interventismo e un protagonismo a lui estraneo.