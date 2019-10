Di Maio alla festa M5S a Napoli: «Niente scissione, 80-90 persone gestiranno il Movimento»

NAPOLI. Luigi Di Maio anticipa in diretta tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli, e parla subito chiaro ai suoi: «Niente scissione, 80-90 persone gestiranno il Movimento». «Assurdo parlare di scissione - dice Luigi Di Maio ospite de L'Intervista di Maria Latella, su Skytg24 -. Da quando c'è stata la scissione del Pd, molti giornali provano a parlare di una scissione nel M5S che non c'è e non c'è mai stata. Gli unici che parlano di scissione sono i giornali, che hanno provato a indurla per provare a compensare la scissione del Pd. E non faccio un attacco al Pd. Questa Italia 5 Stelle vede il Movimento arrivare con una grande vittoria come il taglio dei parlamentari. E il M5S si darà un'organizzazione, si passa a un modello in cui ci saranno 80-90 persone che gestiranno il Movimento in tutta Italia. Abbiamo bisogno di un'organizzazione, di ruoli di responsabilità, sono d'accordo con Roberto Fico» che parla della necessità di luoghi di confronto.



Manca solo Giuseppe Conte, atteso nel pomeriggio. Per il resto i big del M5S sono tutti a Napoli, alla mostra d'Oltremare per questa Italia a 5 stelle che segna i dieci anni dalla nascita del Movimento. E visto che gli assenti hanno - quasi sempre - torto a strigliare i forfait polemici delle ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo ci pensa Max Bugani, numero di Rousseau e da poco capo della segreteria di Virginia Raggi: "Ora ragazzi ammettiamolo ci siamo montati un po' la testa, tutti vogliono fare i ministri, persone che dieci anni fa avevano paura a candidarsi a sindaco o a consigliere comunale adesso vogliono fare i ministri". Un richiamo chiaro alle polemiche che hanno accompagnato questa kermesse, che quest'anno sarà all'insegna dell'accordo con il Pd, una svolta non ancora metabolizzata.

Nel Movimento 5 Stelle «ci sono tante opinioni diverse, l'importante è riuscire sempre a fare sintesi» ha poi detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, che questa mattina ha aperto «Italia 5 Stelle» nella Mostra d'Oltremare di Napoli. «Le persone che dissentono all'interno del Movimento - ha aggiunto Casaleggio - ci sono sempre state, ricordo anche nel 2005 quando siamo partiti, ancor prima del Movimento».



«Spero che questa alleanza di governo sia più solida della precedente, ma questo è un auspicio semplicemente perché l'obiettivo del Movimento credo sia quello di portare a termine gli obiettivi che si è preposto». Sulla proposta di Zingaretti di un'alleanza stabile M5S-Pd, Casaleggio ha spiegato: «Non mi occupo di alleanze, mi occupo di Rousseau e stiamo portando avanti tanti progetti, legati alla cittadinanza digitale, alla possibilità dei cittadini di partecipare attivamente alla vita pubblica».

Sabato 12 Ottobre 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA