M5S, Fico eletto è raggiante: «Il risultato di Napoli mi fa emozionare»

«Dopo tanti anni di fatica e soprattutto di percorso onesto e coerente senza mai abbandonare la strada e cercando di tenere il timone a dritta questo risultato a Napoli fa davvero emozionare». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Roberto Fico, parlamentare rieletto del Movimento 5 Stelle. «Le cose fatte per bene prima o poi pagano sempre - dice -. Ringrazio di cuore le tantissime persone che hanno lavorato per giungere a questo risultato. I risultati sono sempre di squadra».



«Più tardi - aggiunge Fico - commenterò il dato nazionale. Intanto voglio ringraziare tutti i napoletani che in massa hanno votato il Movimento cinque stelle facendo di fatto diventare il movimento la prima forza politica della nostra amata città».

Lunedì 5 Marzo 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 10:53

