M5S, Grillo e Casaleggio: vertice a tre con Di Maio che conferma festa al Circo Massimo

La prima Italia 5 Stelle, pensata e fortemente voluta da Gianroberto, la organizzammo proprio al Circo Massimo nel 2014 - racconta Di Maio - Allora il nostro sogno era andare al governo per eliminare i vitalizi, per eliminare la corruzione, per dare il Reddito di Cittadinanza e non lasciare indietro nessuno, per restituire l'acqua pubblica ai cittadini. Vi ricordate? Oggi questo sogno si sta realizzando. Forse non ci siamo ancora fermati un attimo a pensarci. Oggi siamo al governo e abbiamo già eliminato i vitalizi, abbiamo approvato la legge Spazza Corrotti in Consiglio dei ministri, stiamo inserendo il Reddito di Cittadinanza nella legge di Bilancio (vi rendete conto dell'enormità della cosa?) e a breve in Parlamento si discuterà la nostra proposta di legge sull'acqua pubblica, che è il primo punto del contratto di governo

Sono passati appena 4 anni eppure guardate dove siamo. Da marzo a oggi abbiamo iniziato a cambiare l'Italia e siamo in una prospettiva completamente diversa rispetto alla prima edizione di Italia 5 Stelle. Pd e Forza Italia che sembrava dovessero comandare per chissà quanto tempo oggi sono ridotti ai minimi termini e non sono in grado neppure di fare un'opposizione e si limitano a spargere falsità sul governo, usando i giornali e le tv da loro controllati. Ecco, l'odio dei media nei nostri confronti è l'elemento di continuità dal 2014 a oggi. Ma anche per loro sta arrivando il momento di dire addio ai finanziamenti pubblici indiretti e alle inserzioni milionarie delle aziende partecipate dello Stato che dettano loro la linea editoriale

Martedì 11 Settembre 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 15:23

Arriva l'annuncio ufficiale direttamente dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio: Italia 5 stelle si terrà il 20 e 21 ottobre al Circo Massimo, a Roma. Sarà la prima festa governativa del Movimento «e quindi completamente nuova», promettono gli organizzatori. Sul palco infatti ci sarà anche il premier Giuseppe Conte «l'avvocato difensore del popolo italiano», scrive Di Maio. «Ci sarò io, ci saranno Beppe e Davide - continua - E mi aspetto migliaia e migliaia di persone, attivisti e cittadini che vogliono partecipare alla costruzione di una nuova Italia».Di Maio ha annunciato la kermesse postando una foto con Beppe Grillo e Davide Casaleggio che da ieri sono giunti a Roma per fare il punto con il vicepremier. L'obiettivo comune della riunione è poter cominciare a mettere una crocetta nelle caselle, erano venti, del programma elettorale. Il Movimento dà per buone e portate a casa l'eliminazione dei vitalizi, la legge Spazza Corrotti approvata in Consiglio dei ministri, «l'inserimento del Reddito di Cittadinanza nella legge di Bilancio» e a breve, annuncia Di Maio «in Parlamento si discuterà la nostra proposta di legge sull'acqua pubblica, che è il primo punto del contratto di governo». Un segnale a chi dentro soffre l'alleanza con la Lega.«Stiamo mettendo in riga i prenditori rivedendo le concessioni statali, abbiamo dato una botta al precariato con il Decreto Dignità, approveremo la norma che elimina una volta per tutte le pensioni d'oro e contemporaneamente siamo pronti al superamento della Legge Fornero», elenca il capo politico M5S.Il post si conclude lanciando una battaglia contro i media, Pd e Forza Italia: «