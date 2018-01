È la «Iena» Dino Giarrusso, a quanto apprende l'Ansa, a sostituire per il M5S l'ammiraglio Rinaldo Veri al collegio uninominale Roma 10. Veri si è ritirato ieri, subito dopo la presentazione dei candidati esterni, in quanto già eletto al Consiglio Comunale di Ortona. Inizialmente l'ammiraglio era stato sostituito temporaneamente dalla parlamentare Carla Ruocco, già capolista al proporzionale. Giarrusso, che era stato vicino alla candidatura con il M5S già nei giorni precedenti alle parlamentarie del Movimento, sfiderà Riccardo Magi (lista +Europa con Emma Bonino) per il centrosinistra, Olimpia Tarzia (FI) per il centrodestra e Stefano Fassina per Leu. Giarrusso, giornalista, è nato a Catania ma è residente da diversi anni a Roma.

Martedì 30 Gennaio 2018, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 22:47

