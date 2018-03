M5S, Di Maio: «No a squadra di governo diversa da quella Cinquestelle»

«Noi abbiamo come Paese un grande deficit politico, come non essere stato presente quando si discutevano grandi dossier. Con Germania nessun muro contro muro, ma vogliamo rappresentare le nostre imprese».

«Non siamo disponibili a immaginare una squadra di governo diversa da quella espressa dalla volontà popolare: c'è stata una grande investitura». Lo ha detto Luigi Di Maio rivolgendosi alla stampa estera. «Se le forze politiche non hanno compreso il segnale, forse stanno chiedendo di tornare a votare? Questo non ci spaventa. Se ne hanno bisogno, gli italiani saranno ben lieti». ​Una conferenza stampa, quella con la stampa estera, per rassicurare e attirare l'attenzione internazionale. «Noi abbiamo a cuore la riduzione del debito pubblico non con politiche di austerità ma espansive», ripete Di Maio. A rassicurare ci aveva già provato il possibile ministro allo Sviluppo Economico Lorenzo Fioramonti con un articolo sul Financial Time in cui sottolinea tra parentesi che il M5S ha ottenuto il 32% alle elezioni , proprio come Angela Merkel. La Cancelliera ha trovato la quadra dopo mesi. Di Maio non intende rinunciare a trovare pure una maggioranza. Ma si scaglia contro gli altri partiti: «Non ho ricevuto finora alcun contatto sui temi». Di Maio si aspetta l'apertura di un confronto sulle priorità. « I cittadini hanno votato un programma. Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale». No a un governo di tutti, dice dunque Di Maio.«Mi sarei aspettato un contatto sui temi e vedo solo forze politiche discutere dei loro problemi. Non possiamo perdere l'occasione di lavorare per gli italiani, non ci sono da fare alleanze ma parlare dei temi. E sono disponibile», ribadisce Di Maio che ricorda l'abbandono delle posizioni euroscettiche.«Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, non sono collegate al governo, sono figure di garanzia», dice Di Maio allontanando un'intesa con la Lega che è considerata solo per cambiare la legge elettorale.E infine l'appello: «Io chiedo responsabilità: il debito pubblico e la disoccupazione non aspettano. Se le forze politiche non hanno capito questo segnale cosa vogliono un segnale più forte? Torniamo al voto? Gli italiani saranno ben lieti di dare un segnale ancora più forte».Molte domande arrivano dai cronisti delle testate tedesche o che rappresentano gli italiani in Germania. Chiedono a Di Maio se intendono andare allo scontro con le politiche di austerità di Merkel. Il Movimento infatti ha sempre usato toni durissimi contro la Germania e il suo surplus commerciale. Niente di tutto questo però nella risposta di Di Maio: