M5S, Di Maio presenta il ministro del Tesoro: «È Andrea Roventini»

ere un italiano al vertice della Bce è una garanzia di equilibrio nei rapporti nell'Ue, che pendono verso Francia e Germania, quindi io spero che si possa continuare a garantire una leadership italiana alla Bce, fermo restando che la Germania vuole Weidmann».

«Ho un enorme stima di lui, come amico e come collega. Il mio giudizio su di lui è incondizionatamente positivo, è un'ottima scelta». Lo afferma l'economista Giovanni Dosi, fino a poche settimane fa direttore della Scuola Superiore di S. Anna e vincitore del cosiddetto «nobel del management», commentando con l'ANSA la scelta, da parte del M5S, di Andrea Roventini al Tesoro. «Il suo è un approccio keynesiano espansivo, è un amico dell'innovazione», spiega Dosi che è stato uno dei mentori accademici di Roventini.

È il professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Andrea Roventini il ministro dell'Economia designato da Luigi Di Maio.Quarant'anni, il giovane professore del Sant'Anna sul suo profilo twitter si descrive come «un keynesiano eretico». «Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per rivedere i parametri economici e quelli deficit/Pil», spiega Di Maio che sottolinea: «In Italia servono risorse fresche, con basta austerity e politiche espansive, su cui io e Roventini siamo in perfetta sintonia». Il candidato premier del M5S oggi pomeriggio (giovedì 1 marzo) presenterà tutta la squadra di possibili ministri. In tutto presenterà 18 profili. Roventini è stato annunciato così a Uno mattina su Raiuno: «È uno di quei professori che hanno un'idea di economia che si oppone all'austerity».«Roventini - ha detto Di Maio - ha l'età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva». Non è un teorico dell'uscita dall'euro e lo dimostrano anche le parole di Di Maio sull'avvicendamento alla Bce di Mario Draghi. Il capo politico M5s, a sorpresa, gli dedica un pensiero di apprezzamento: «Av