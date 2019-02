M5S, Di Maio presenta nuove regole: via al tetto due mandati per consiglieri

«Fare il consigliere comunale non si può pensare sia un privilegio, lo dico in generale non solo per M5s. Oggi un nostro eletto in un comune è presidio di legalità e lotta contro i privilegi e contro la gestione disinvolta dei comuni. Dobbiamo discutere nuove regole: ad esempio affinché il secondo mandato non valga come tale in modo che possano pensare di candidarsi al Parlamento e al consiglio regionale», ha annunciato Di Maio in conferenza stampa alla Camera, dove ha voluto lanciare una stoccata al Pd: «Il centrosinistra dal 2013 si illude di poter rubare voti al M5S alle amministrative come al mercato delle vacche. Ma i voti sono dei cittadini».

«Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 anni», ha detto inoltre Di Maio in conferenza stampa alla Camera. E sui diverbi con il Tesoro su Tav e Alitalia:

«Il ministro Tria: vanno bene le opinioni personali, ma il faro è il contratto e si fa quello che c'è scritto. Le elezioni ci saranno nel 2023».