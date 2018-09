M5S, nuovo attacco hacker a Rousseau: online i dati dei donatori, rischio maxi multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 7 Settembre 2018, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rousseau non è una moda, è il futuro», aveva scritto lunedì Casaleggio sul Blog delle stelle. Ma le prove tecniche di avvenire per ora non sembrano funzionare granché. Il presente dice che la cassaforte della democrazia diretta è stata di nuovo violata da un hacker alla vigilia di consultazioni su Lex Iscritti, collegio dei probiviri, e candidati per le regionali abruzzesi. Che per la cronaca si sono tenute comunque, nonostante il fuori programma.«Ecco la collezione estate 2018 di Casaleggio», ha twittato beffardo il pirata informatico, nell'accompagnare nomi, cognomi e cifre versate da alcuni donatori pescati dal database di Rousseau.