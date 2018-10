M5S, il piano Di Maio: nuovo gruppo Ue ma Verdi e Varoufakis si sfilano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La competition con la Lega si è già spostata in Europa. Se Matteo Salvini ha annunciato di volersi candidare alla guida della commissione Ue, Luigi Di Maio ieri dal palco ha spiegato che vuole creare un nuovo gruppo e che pensa «a un manifesto per mettere insieme nuove forze che stanno nascendo ovunque». Detta così sembra facile, ma al momento lo scouting non sta riscuotendo grande successo.