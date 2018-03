Martedì 20 Marzo 2018, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stata candidata per il collegio di Agropoli, in provincia di Salerno, per sfidare l'ex sindaco Pd Alfieri senza farcela. Ma oggi Alessia D'Alessandro è comparsa alla Camera dei Deputati accompagnata da Luigi Di Maio. Ventottenne, plurilaureata, conoscitrice di ben cinque lingue e membro dello staff del Centro ricerche economiche della Cdu, il partito di Angela Merkel, la D'Alessandro potrebbe a questo punto, ma è solo una ipotesi, venire cooptata negli uffici del capo politico M5S come consigliera.