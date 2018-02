M5S, saltano anche i candidati Cecconi e Martelli: irregolarità nella "restituzione" degli stipendi. Di Maio: orgoglioso

«Andrea Cecconi e Carlo Martelli mi hanno comunicato le loro decisioni. Le accolgo con orgoglio. Solo dei portavoce del MoVimento 5 Stelle potevano fare una scelta del genere a fronte di uno sbaglio che hanno ammesso e subito corretto». Così il leader M5s Luigi Di Maio commenta il passo indietro annunciato dai due parlamentari M5S deferiti ai

probiviri 5 Stelle per irregolarità nella "restituzione" di quota degli stipendi da parlamentare.



Di Maio ricorda: «Nessuna legge li obbligava a restituire lo stipendio e nessuna legge li obbligava a rinunciare a un seggio sicuro in Parlamento. Eppure lo hanno fatto. Vogliamo dare l'esempio e dimostrare il distacco dalla poltrona che ci contraddistingue. Ora aspettiamo l'esito del collegio dei probiviri e andiamo avanti. Il 4 marzo si decide il futuro dell'Italia nei prossimi 10 anni» scrive Di Maio su Fb.



«So di aver mancato nei confronti degli iscritti del M5s, anche se la mia coscienza è a posto perché ho restituito fino all'ultimo centesimo - dice Martelli -. I probiviri decideranno sul mio caso in piena autonomia. In ogni caso ho già espresso nei giorni scorsi l'intenzione di rinunciare alla mia elezione. Continuerò a sostenere il MoVimento. «La settimana scorsa ho proceduto a effettuare, come confermato sul blog delle stelle, un versamento al Fondo per il Microcredito per mettermi in regola con le restituzioni pubblicate sul sito tirendiconto.it. Il ritardo è stato dovuto a seri motivi di natura personale e nel merito dei quali non entro» continua Martelli dalla sua bacheca dove precisa: «non c'è nessuna legge che ci obbliga a dimezzarci lo stipendio, quindi tutto quello che facciamo è su base volontaria. In questi anni ho rinunciato a 204.731 euro e questo resta». Martelli promette: «continuerò a sostenere il MoVimento e i candidati del mio collegio. Lo sento come un dovere nei confronti di chi mi ha dato fiducia alle parlamentarie».



Cecconi: «I probiviri decideranno sul procedimento disciplinare nei miei confronti e sulla sanzione da comminare. Sono sereno e accetterò ciò che stabiliranno. Ho già deciso di rinunciare alla mia elezione. Il 4 marzo cederò il passo e andranno avanti gli altri candidati. Continuerò a fare campagna per M5s

suo profilo Fb il deputato e candidato M5s. Cecconi giudica la sua «seppur piccola» una mancanza: «voglio dare l'esempio a tutti i candidati, non solo del MoVimento, ma anche dei partiti

», ha annunciato».