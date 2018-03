M5S, pronta la sanatoria per gli espulsi: Di Maio vuole evitare fughe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Marzo 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 11:45

Colpirne qualcuno per educarne più di trecento. Dopotutto non è stata un gran mossa fulminare in piena campagna elettorale i nove parlamentari pentastellati poi eletti a furor di popolo. E così i Cinque Stelle sono pronti a ingranare la retromarcia: i figliol prodighi devono tornare a casa, pronti a godere del vitello grasso che Di Maio sogna già di rosolare sul braciere di Palazzo Chigi.In piena fibrillazione governativa, il capo politico pentastellato li aveva espulsi in diretta tv per darli in pasto alla voracità delle urne. «Direttamente in carcere senza passare dal via», si picca qualcuno ai piani alti del Movimento. Ma nel Monopoli di governo, quegli «impresentabili» scovati dai media, e non certo da lui, al capo politico avrebbero fatto comodo eccome. Tanto che dopo la sbornia del 33 per cento, le colombe dell'inner circle hanno preso a contestare sobriamente al presidente quelle scelte improvvide, certo non all'altezza della sua fama di stratega. «Luigi, hai toppato. Glieli abbiamo regalati al centrodestra», gli spiegano fraterni alcuni fedelissimi. E poi la gaffe micidiale della rinuncia al seggio. «Ma come si fa a fargli sottoscrivere un modulo che comincia con io sottoscritto tizio e caio, in quanto impresentabile, rinuncio al nome sulla scheda e a entrare in Parlamento? Così ci ridono dietro. E poi come facciamo a riprenderceli?», sono state le considerazioni dopo il voto. Tanto che in diretta tv, la senatrice Taverna ha dovuto ammettere che il modulo di rinuncia era in buona sostanza una gag malriuscita, in una sortita che ha molto rabbuiato il giovane leader.