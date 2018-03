M5S, scontro sullo Statuto: «Eccessivi poteri al leader»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Marzo 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 09:38

«È incredibile: abbiamo trascorso la scorsa legislatura a dire che Renzi aveva assoggettato l'Aula al governo, e ora scopriamo che Luigi ha tutta l'intenzione di imitarlo. C'è una sola parola per definire questo nuovo Statuto: dittatura». A microfoni spenti, i silenzi dei pentastellati diventano brusio assordante. A poche ore dalla burrascosa riunione di martedì sera, il nuovo regolamento che disciplina l'attività dei gruppi pentastellati resta un boccone troppo amaro da digerire.Le scintille esplose al Senato tra Luigi Di Maio e la senatrice Elena Fattori, covano ancora negli occhi di tutti. Molti parlamentari avevano infatti chiesto di avere più tempo per visionare il nuovo Statuto. Ma Di Maio non ne ha voluto sapere. «Ora è troppo tardi, dovete votare lo Statuto e basta», sarebbe stata la tagliente replica del leader grillino. Non solo problemi di metodo, ma anche di merito. «La perplessità che ho sollevato io è l'affondo di Elena Fattori - riguarda il ruolo del capo politico nel caso diventasse premier. A lui infatti spetta la nomina del capogruppo parlamentare e degli altri membri del consiglio direttivo. La vedrei come un'interferenza del potere esecutivo su quello legislativo».