Ma quanto è opaca la direttocrazia

Sabato 27 Gennaio 2018, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano due giorni alla presentazione delle liste per le Politiche del 4 marzo. Entro lunedì sera deve essere tutto pronto. Chi è dentro e chi è fuori. Ma, a parte i nomi ufficializzati da tempo, i Cinquestelle con le tanto decantate Parlamentarie stanno realizzando uno dei più spettacolari flop di comunicazione degli ultimi anni. Alla faccia della democrazia diretta e di quella digitale, dei loro marchi di fabbrica, e soprattutto alla faccia della trasparenza.Qualche sera fa, a «Porta a porta», incalzato dalle domande del direttore del «Mattino», Alessandro Barbano, e del vicedirettore del «Corriere della Sera», Antonio Polito, che chiedevano spiegazioni sul ritardo nell’annuncio dei vincitori della selezione per un posto a Palazzo Madama e a Montecitorio, Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento, ha opposto un misterioso diritto alla privacy.La privacy di chi si candida a rappresentare gli italiani? Di Maio ha specificato che il ritardo è dovuto al controllo dei candidati, ritardo motivato dalla necessità di tutelare la riservatezza di chi si è presentato, poi ci ha ripensato, si è ritirato e non vuole apparire. Una spiegazione bizzarra e confusa che accresce il mistero. Di Maio ha aggiunto imperterrito che occorreva una sorta di screening per assumere notizie sui candidati, eliminando chi è «indegno» di partecipare. Ma non potevano farlo prima? E chi sarebbero poi questi «indegni»? Una definizione dal sapore antico e che forse andrebbe tradotto in «sgradito» ai vertici della Casaleggio Associati.Nella notte del 5 marzo, a urne appena chiuse, sapremo chi è stato eletto e, con un poco di pazienza, anche con quanti voti, ma per conoscere il voto sulla tanto decantata piattaforma Rousseau bisogna aspettare una settimana (e forse più) come in una consultazione da Repubblica delle Banane. Tutta questa oscurità genera legittimi sospetti. Il capo dei cinquestelle, sempre nel dibattito televisivo, ha voluto sottolineare quanto il metodo usato dal suo Movimento fosse innovativo. Mentre gli altri partiti, ha sostenuto, sono rinchiusi nel segreto delle proprie segreterie a fare il pari e dispari tra collegi maggioritari e listini proporzionali, loro fanno esprimere direttamente il popolo. Eppure, stare là, nel chiuso di un blog a scegliere arbitrariamente chi sarebbe degno e chi indegno, non è molto diverso. Anzi, di più si tira in ballo un originale discrimine morale, poiché a non avere titoli a correre per il Parlamento, sarebbero non solo coloro che hanno subito condanne penali di primo grado, ma pure coloro per i quali nel corso di indagini sarebbero emerse «notizie indegne». Alla luce di quanto s’è già saputo, per essere bollati con la lettera scarlatta dell’indegnità basterebbe aver affittato il proprio albergo per ospitare i migranti, roba che potrebbe venire in mente solo a Matteo Salvini.Intanto le liste sono sparite dal blog e secondo i numerosi concorrenti che stanno contestando in Rete, radunati dietro l’hashtag #annullatetutto, sarebbero da rifare, perché scatterebbe l’«autotutela associativa». Per i cinquestelle, incuranti delle proteste degli sconosciuti, ma pure di parlamentari uscenti finiti al terzo o quinto posto dei listini, si tratterebbe invece di una semplice revisione. Ci sarebbero stati errori di compilazione e valutazioni su cambi di regione. Sarebbero stati scoperti i nomi di chi, in passato, è già stato candidato per altri partiti. Insomma via «infiltrati, arrivisti, indegni, scalatori e poltronisti».Il concorsone, tipico del mondo dei fuoricorso e degli aspiranti a un posto all’«Isola dei Famosi», si presta a raffiche di ricorsi, dimostrando che la democrazia digitale, ridotta a sistema opaco, sovrastato dalla regola della delazione verso l’«indegno», esposta alla manipolazione dell’alto, è un bluff. È caduta la maschera, la strombazzata disintermediazione ha bisogno di mediatori occulti. Le sliding doors per sradicare la presunta malapolitica adesso sembrano solo porte blindate da un vertice che coniuga sapientemente populismo e leninismo. Uno valeva uno, ora qualcuno vale più di uno.