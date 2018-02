Spari sui migranti a Macerata, Salvini: colpa di chi riempie l'Italia di clandestini

«La responsabilità morale di ogni episodio di violenza che accade in Italia è di quelli che l'hanno riempita di clandestini». Così Matteo Salvini di fronte ai cronisti che gli hanno fatto notare che l'autore della sparatoria di questa mattina a Macerata era stato candidato nel 2017 alle elezioni amministrative.



Tornando sulla «responsabilità morale», di chi ha «riempito l'Italia di clandestini trasformandola in un'enorme campo profughi», Salvini ha aggiunto: «La reazione deve essere democratica, pacifica, deve essere di governo e non di violenza».

Sabato 3 Febbraio 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 16:21

