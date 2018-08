Macron: per demagoghi crolla un ponte ed è colpa della Ue

«C'è chi dimentica quello che l'Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la divisione, la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa». Per loro, c'è «la menzogna di Stato - ha aggiunto - per cui le nostre responsabilità come dirigenti non esistono e sono sempre rigettate su altri. Su uno strano leader che decide al nostro posto».

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è tornato a criticare coloro che «vogliono prendere l'Europa in ostaggio» utilizzando quella «demagogia che fa comodo ai dirigenti politici» e lo ha fatto facendo un duro e ardito riferimento alla tragedia di Genova pur non citandola espressamente.LEGGI ANCHENella conferenza stampa finale dopo la visita ad Helsinki, Macron ha accusato coloro che «dicono che tutti i problemi vengono dall'Europa: un ponte crolla? È colpa dell'Europa. Siete preoccupati perché ci sono immigrazioni dall'Africa? È colpa dell'Europa. Questi - ha aggiunto - non sono quelli che vengono chiamati populisti, sono i demagoghi».