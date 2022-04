Renzi: «Macronismo all'italiana per i riformisti. Il Pd ora deve scegliere se stare ancora con i grillini»

«Come va? Meglio, dopo i risultati che arrivano d’Oltralpe...». è in vena di battute, Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Emmanuel Macron è di nuovo presidente della Francia e l’ex presidente del consiglio tira «un sospiro di sollievo, come Italia e come Europa. Quella di Macron è una grande vittoria. È la prima volta, da Chirac in poi, che il presidente francese riesce a farsi rieleggere. Sarkozy era la roupture, Hollande la risposta a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati