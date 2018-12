«Sessantadue arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. Grazie ai nostri Carabinieri, sempre in prima linea con le altre Forze dell'Ordine nella lotta ai criminali. La pacchia è finita! Ovviamente l'attenzione è massima nei confronti di estremisti e terroristi islamici». Lo scrive su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA