Mafia, protezione pentiti nel mirino del Viminale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Agosto 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono un esercito di 1208 persone, il 94 per cento uomini e il restante 6 per cento donne. Collaboratori di giustizia, i pentiti nelle mafie secondo il linguaggio comune. A loro vanno aggiunti parenti di vario grado, amici, conviventi, e il totale raggiunge il numero di 6031 persone (oltre mille sotto i 18 anni) da proteggere e sistemare in località sicure. Sono gli ultimi numeri ufficiali del ministero dell'Interno e del Servizio centrale protezione, diretto dal generale dei carabinieri Paolo Aceto.