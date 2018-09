Mai più terroni: è razzismo

Giovedì 13 Settembre 2018, 08:00

Le parole sono importanti. E quando sono offensive, possono essere altamente rischiose per chi le pronuncia. È la lezione imparata a sue spese dall'ex leader della Lega Umberto Bossi, condannato a un anno di reclusione per aver definito «terrone» Giorgio Napolitano e avergli fatto il gesto delle corna durante un comizio del Carroccio svoltosi ad Albino, nella bergamasca, il 29 dicembre 2011 quando Napolitano era il capo dello Stato. Sarebbe sbagliato non cogliere la portata della sentenza della Cassazione. Perché ben oltre la condanna per vilipendio, che attiene al ruolo di Napolitano nella sua veste di Presidente (oggi ex), la Suprema Corte ha voluto confermare un principio che a questo punto vale per tutti: poco importa che «terrone» sia un termine entrato nel gergo comune, l'espressione mantiene pur sempre una valenza offensiva; resta quindi un'ingiuria aggravata da finalità di razzismo. Ben più pesante, per intenderci, dell'epiteto di polentone - persona pigra, indolente, poco sveglia: mangiapolenta, insomma - la cui forza d'urto è di gran lunga inferiore. Fino alla prossima sentenza, almeno.