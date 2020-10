Maltempo in Piemonte, Cirio: «In alcune zone situazione peggiore del '94»

Non nasconde la preoccupazione per i dispersi il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che da questa notte è in contatto con i sindaci delle zone più colpite dall'ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime ore la regione.

«C'è preoccupazione per i dispersi di cui sono ancora in corso le ricerche - sottolinea Cirio e per gli enormi danni al territorio che i sindaci delle aree più colpite, con i quali sono in contatto da stanotte, che descrivono in alcuni casi peggiori del '94». Il 4, 5 e 6 novembre del 1994, infatti, le province di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria furono colpite da un'alluvione che causo le esondazioni dei fiumi Po, Tanaro, Bormida e Belbo e di molti loro affluenti causando una 70ina e oltre 2200 sfollati.



Ultimo aggiornamento: 13:00

