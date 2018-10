L'armistizio dei big Pd nel retropalco ma non c'è ancora l'anti-Zingaretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Ottobre 2018, 07:00

C'è gloria per tutti. Chi più chi meno. A partire da Maurizio Martina che esce rafforzato dall'appuntamento. La piazza di Roma ha risposto e nel mondo renziano si riaffaccia una domanda che poi anticipa una tentazione: «Ma perché bisogna fare adesso il congresso? Perché rompere quest'unità che tutti ci chiedono?». E dunque, sottinteso retorico: perché non proviamo a far slittare la conta a dopo le europee? Dura, se non impossibile come missione. Ma da questa settimana - complici i probabili problemi del governo con lo spread - il tema tornerà forte. Nicola Zingaretti dunque aspetta di conoscere con chi dovrà vedersela. Ma è convinto che non ci saranno rinvii tattici. Per lui sarebbe una scelta clamorosa e soprattutto immotivata, oltre che dannosa. Il governatore lo ha ripetuto anche ieri: serve meno io e più noi. E quindi è abbastanza inutile cercare chissà quale alchimia.